Додано: Сер 08 тра, 2019 16:36

Минфин дал обобщающую налоговую консультацию по squeeze-out



В частности, доход от продажи акций резидента - физлица включается в его общий годовой налогооблагаемый доход в размере инвестиционного дохода и облагается на общих основаниях налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%), а его получение влечет за собой обязанность подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Минфин напоминает, что подать декларацию надо до 1 мая года, следующего за отчетным, а оплатить налоги – до 1 августа.

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