Решение принимает Наблюдательный совет. В прошлом году Наб.совет только 26 июня принял решение о дате отсечки ( 3 июля ) на дивы и сроках выплаты дивидендов. Вот как это было в прошлом году.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 14:49
Решение принимает Наблюдательный совет. В прошлом году Наб.совет только 26 июня принял решение о дате отсечки ( 3 июля ) на дивы и сроках выплаты дивидендов. Вот как это было в прошлом году.
Живите своим умом!
Додано: Суб 27 кві, 2019 18:45
В прошлом году они же петляли, чтобы не получить и к выкупу и еще дивиденды на выкупленные заплатить. Так что, если в этом году, не было в повестке ничего, что может дать право требовать выкупа, то может и раньше
В 2017 в серидине мая срез был и после 25 мая где-то деньги уже зашли.
Додано: Нед 28 кві, 2019 18:49
Подскажите, нужно ли подавать налоговую декларацию, если в 2018 году вообще не было сделок купли-продажи ЦБ? Есть купленные в 2017 году бумаги, снималась ежемесячная комиссия брокера.
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:43
Дело труба
Есть мнение, что труба трубе.
Недавние новости о "плохой" нефти это не попытка нагнуть батьку или по стращать Зе. А техногенный ляп высокодуховной.
Ляп серьезный, это не солярку ослиной мочой разбавлять.
В нефть попала кислота которой размывают породу между полостями с нефтью. Всего испорчено от 3 до 5 млн тонн. И я главное, ее надо слить, она вне РФ.
Основной индикатор, Мозельский завод, если заработает, обошлось. А если встанет на ремонт, Дружба будет в дырочку
Додано: Сер 01 тра, 2019 09:01
UNAF
ЧП 295 998 тыс грн, 5,46 на акцию против 23,26 в прошлом году
Додано: Сер 01 тра, 2019 11:09
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:35
Среднесуточная добыча «Укрнафты» в апреле составила 3,12 млн куб. м, что на 3,3% ниже уровня марта (3,23 млн куб. м/сутки). В апреле 2019 г. компания получила 93,7 млн куб. м газа. По сравнению с апрелем 2018 г. добыча повысилась на 11,5% (на 10,7 млн куб. м).
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:07
UNAF
Опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 364 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».
«Затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році (далі — базовий норматив) господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств (далі — суб’єкти господарювання), які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток менше 50 млн. гривень, у розмірі 50 відсотків.
Для суб’єктів господарювання, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн. гривень, затвердити базовий норматив у розмірі 90 відсотків».
даже комментировать страшно
Додано: Пон 06 тра, 2019 18:09
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:36
Минфин дал обобщающую налоговую консультацию по squeeze-out
В частности, доход от продажи акций резидента - физлица включается в его общий годовой налогооблагаемый доход в размере инвестиционного дохода и облагается на общих основаниях налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%), а его получение влечет за собой обязанность подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Минфин напоминает, что подать декларацию надо до 1 мая года, следующего за отчетным, а оплатить налоги – до 1 августа.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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