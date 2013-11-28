RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2291229222932294

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 59
1.Банк Аваль
42%
25
2.Донбасенерго
17%
10
3.Миронівський хл.
8%
5
4.Турбоатом
3%
2
5.Центренерго
8%
5
6.Укрнафта
20%
12
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:51

  UX-2019 написав:Опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 364 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

«Затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році (далі — базовий норматив) господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств (далі — суб’єкти господарювання), які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток менше 50 млн. гривень, у розмірі 50 відсотків.

Для суб’єктів господарювання, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн. гривень, затвердити базовий норматив у розмірі 90 відсотків».
даже комментировать страшно :shock:


Интересно про другую дочку НАКа, Укргазовыдобувння , 26 апреля собрание акционеров приняло решение о направлении на дивиденды всего лишь 50% прибыли, правда тогда еще не был опубликована постанова Кабмина....
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33205
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3279 раз.
Подякували: 6334 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:29

https://biz.censor.net.ua/news/3126044/ ... pe_aktsiyi
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33205
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3279 раз.
Подякували: 6334 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:17

AZST

Азовсталь за 2018 прибуток 3,5 млрд. грн.
На 1 акцію прибуток 0,85 грн.
Serhij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 939
З нами з: 06.01.12
Подякував: 137 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2291229222932294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 76442
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.