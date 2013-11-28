|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:51
UX-2019 написав:
Опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 364 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».
«Затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році (далі — базовий норматив) господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств (далі — суб’єкти господарювання), які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток менше 50 млн. гривень, у розмірі 50 відсотків.
Для суб’єктів господарювання, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн. гривень, затвердити базовий норматив у розмірі 90 відсотків».
даже комментировать страшно
Интересно про другую дочку НАКа, Укргазовыдобувння , 26 апреля собрание акционеров приняло решение о направлении на дивиденды всего лишь 50% прибыли, правда тогда еще не был опубликована постанова Кабмина....
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33222
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 6351 раз.
-
- Профіль
-
18
2
2
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:29
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33222
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 6351 раз.
-
- Профіль
-
18
2
2
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:17
Азовсталь за 2018 прибуток 3,5 млрд. грн.
На 1 акцію прибуток 0,85 грн.
-
Serhij
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:26
Добрый день. Когда физикам будет доступен интернет трейдинг?
-
StarkRE
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 06.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:24
StarkRE
мне в универе сказали, что не найдетесь. Клиенты переориентировались на облигации или на внешку.
Модели иногда преподносят сюрпризы.
-
ekantashivo
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 06.04.07
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:46
ekantashivo написав:StarkRE
мне в универе сказали, что не найдетесь. Клиенты переориентировались на облигации или на внешку.
Для брокеров важна база клиентов на интернет трейдинг все возможно что большинство ушло на ОВГЗ порог входа существеннее вот и потратились сидят в ОВГЗ а по акциям так и нечем торговать
-
joik
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|76447
|
|