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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2294229522962297

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.9 5 24
BAVL − 0,5 за акцію
4%
1
CEEN − 20
38%
9
DOEN − 50
8%
2
MHPC − 500
8%
2
TATM − 20
0
0
UNAF − 250
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:41

Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" решил начать санацию предприятия, как ранее и завлял арбитражный управляющий.

https://ukranews.com/news/634707-tsentr ... kreditorov
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 2294229522962297
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