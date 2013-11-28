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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:41
https://ukranews.com/news/634707-tsentr ... kreditorov
Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" решил начать санацию предприятия, как ранее и завлял арбитражный управляющий.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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