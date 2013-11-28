Дата прийняття річними загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 17.04.2019 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення річних загальних зборів: 382 137 500 грн. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам. 24.05.2019 року Наглядовою радою акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 12-НР від 24.05.2019 року) прийняті наступні рішення: Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.06.2019 р.Строк виплати дивідендів: з 14.06.2019 по 17.10.2019 р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других, сообщает Минюст РФ.
Ранее пресс-служба "Укрнафты" заявила, что постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму после его воссоединения с РФ.
"Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта" и "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", — говорится на сайте ведомства.
По данным Минюста, в заявлениях РФ привела аргументы, подтверждающие неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений. В частности, российской стороной отмечено, что арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что Крым является суверенной территорией РФ. Кроме того, в заявлениях отражено, что инвестиции истцов были приобретены незаконно, поэтому такое арбитражное решение не может быть признано.
Кто из брокеров согласится платить по несколько тысяч евро в месяц за программный комплекс для интернет-трейдинга при отсутствии каких-либо объёмов? Это же неизвестно когда окупится.
Покупайте ОВГЗ и не парьтесь.
Не согласен. Я считаю что явно не корректно сравнивать трейдинг и ОВГЗ. Трейдить можно даже с минимальной суммой, да не так эффективно но можно в то время как 90% операций с ОВГЗ это вложился и ждешь купон. Если не будет ИТ то это большой шаг назад.