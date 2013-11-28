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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2294229522962297

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 4 5 33
BAVL − 0,5 за акцію
9%
3
CEEN − 20
27%
9
DOEN − 50
9%
3
MHPC − 500
9%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
42%
14
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:41

Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" решил начать санацию предприятия, как ранее и завлял арбитражный управляющий.

https://ukranews.com/news/634707-tsentr ... kreditorov
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:41

TATM

Дата прийняття річними загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 17.04.2019 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення річних загальних зборів: 382 137 500 грн.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
24.05.2019 року Наглядовою радою акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 12-НР від 24.05.2019 року) прийняті наступні рішення:
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.06.2019 р. Строк виплати дивідендів: з 14.06.2019 по 17.10.2019 р.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 16:11

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других, сообщает Минюст РФ.

Ранее пресс-служба "Укрнафты" заявила, что постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму после его воссоединения с РФ.

"Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта" и "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", — говорится на сайте ведомства.

По данным Минюста, в заявлениях РФ привела аргументы, подтверждающие неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений. В частности, российской стороной отмечено, что арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что Крым является суверенной территорией РФ. Кроме того, в заявлениях отражено, что инвестиции истцов были приобретены незаконно, поэтому такое арбитражное решение не может быть признано.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:09

Ukrainian Exchange
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[#UkrainianExchangeNews від 7 червня]
Запрошуємо учасників торгів і розробників програмного забезпечення до бета-тестування Шлюзу для Інтернет-трейдингу (протокол FIX 4.2)!


https://www.facebook.com/UkrainianExcha ... 9765374447

интернет трейдинг будет жить !!! :D :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:11

Классно. А что торговать?
DarkBobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:29

Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out
https://interfax.com.ua/news/economic/592354.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 08:59

ЧП Аваль

4 месяца - 1,465 млрд
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,38 млрд )
за апрель - 0,386 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:59

  zzzzzz написав:
Ukrainian Exchange
1 ч. ·
[#UkrainianExchangeNews від 7 червня]
Запрошуємо учасників торгів і розробників програмного забезпечення до бета-тестування Шлюзу для Інтернет-трейдингу (протокол FIX 4.2)!


https://www.facebook.com/UkrainianExcha ... 9765374447

интернет трейдинг будет жить !!! :D :D


Это вряд-ли.

Кто из брокеров согласится платить по несколько тысяч евро в месяц за программный комплекс для интернет-трейдинга при отсутствии каких-либо объёмов? Это же неизвестно когда окупится.

Покупайте ОВГЗ и не парьтесь.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:17

  GTS написав:
  zzzzzz написав:
Ukrainian Exchange
1 ч. ·
[#UkrainianExchangeNews від 7 червня]
Запрошуємо учасників торгів і розробників програмного забезпечення до бета-тестування Шлюзу для Інтернет-трейдингу (протокол FIX 4.2)!


https://www.facebook.com/UkrainianExcha ... 9765374447

интернет трейдинг будет жить !!! :D :D


Это вряд-ли.

Кто из брокеров согласится платить по несколько тысяч евро в месяц за программный комплекс для интернет-трейдинга при отсутствии каких-либо объёмов? Это же неизвестно когда окупится.

Покупайте ОВГЗ и не парьтесь.

Не согласен. Я считаю что явно не корректно сравнивать трейдинг и ОВГЗ. Трейдить можно даже с минимальной суммой, да не так эффективно но можно в то время как 90% операций с ОВГЗ это вложился и ждешь купон. Если не будет ИТ то это большой шаг назад.
UX-2019
 
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