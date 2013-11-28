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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2295229622972298

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 4 5 34
BAVL − 0,5 за акцію
9%
3
CEEN − 20
26%
9
DOEN − 50
9%
3
MHPC − 500
9%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
44%
15
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 00:09

"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте

Член комиссии добавил, что параллельно с расследованием дела регулятор получал жалобы от других участников рынка. "К нам обратилось несколько инвесторов и участников рынка: на ПФТС идут объемы (торгов отдельными акциями – ИФ), в которые мы не верим. Например, мы выставляем котировки "Центрэнерго", по которым идут объемы, но продать ничего не можем, в результате чего наши клиенты жалуются", – пояснил ситуацию Тарабакин.

По его словам, на следующий день после приостановки лицензий объемы торгов с ценными бумагами "Центрэнерго" на бирже ПФТС упали.

https://interfax.com.ua/news/economic/593478.html
Живите своим умом!
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