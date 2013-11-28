"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте
Член комиссии добавил, что параллельно с расследованием дела регулятор получал жалобы от других участников рынка. "К нам обратилось несколько инвесторов и участников рынка: на ПФТС идут объемы (торгов отдельными акциями – ИФ), в которые мы не верим. Например, мы выставляем котировки "Центрэнерго", по которым идут объемы, но продать ничего не можем, в результате чего наши клиенты жалуются", – пояснил ситуацию Тарабакин.
По его словам, на следующий день после приостановки лицензий объемы торгов с ценными бумагами "Центрэнерго" на бирже ПФТС упали.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
lrs7719 написав: Т.е правота Виталия/st2 признана. Ок. Принято.
О какой правоте идет речь? Я доказывал что украинские акции не уступят по доходности в течении 3-х лет СиПе (или какой там портфель Виталий показывал с 10% доходностью в баксе)... З.Ы. Еще год до отсечки, давайте там обсудим ... я умею ждать!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."