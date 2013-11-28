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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2295229622972298

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 4 5 34
BAVL − 0,5 за акцію
9%
3
CEEN − 20
26%
9
DOEN − 50
9%
3
MHPC − 500
9%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
44%
15
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 00:09

"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте

Член комиссии добавил, что параллельно с расследованием дела регулятор получал жалобы от других участников рынка. "К нам обратилось несколько инвесторов и участников рынка: на ПФТС идут объемы (торгов отдельными акциями – ИФ), в которые мы не верим. Например, мы выставляем котировки "Центрэнерго", по которым идут объемы, но продать ничего не можем, в результате чего наши клиенты жалуются", – пояснил ситуацию Тарабакин.

По его словам, на следующий день после приостановки лицензий объемы торгов с ценными бумагами "Центрэнерго" на бирже ПФТС упали.

https://interfax.com.ua/news/economic/593478.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:08

Может кто подскажет, по центрику нужно отдельно подавать заявление на двд как в ТАТМ или они сами зайдут брокеру?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:11

UX-2019
Сами заходили раньше
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:14

  lrs7719 написав:
Т.е правота Виталия/st2 признана. Ок. Принято.


О какой правоте идет речь? Я доказывал что украинские акции не уступят по доходности в течении 3-х лет СиПе (или какой там портфель Виталий показывал с 10% доходностью в баксе)...
З.Ы. Еще год до отсечки, давайте там обсудим ... я умею ждать! 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:39

http://финбаланс.ком.юа/news/kolomoysk ... 3-mlrd-hrn
Ахметов Коломойського на дивіденди кинути хотів.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:02

  UX-2019 написав:Не согласен. Я считаю что явно не корректно сравнивать трейдинг и ОВГЗ. Трейдить можно даже с минимальной суммой, да не так эффективно но можно в то время как 90% операций с ОВГЗ это вложился и ждешь купон. Если не будет ИТ то это большой шаг назад.


Так я и не писал, что трейдинг и ОВГЗ это одно и тоже. Просто интернет-трейдинга у нас сейчас нет и скорее всего в ближайшие пару лет не будет.

Не будет потому что нет ликвидности на рынке, а её нет потому что добили этот рынок забрав инструмент у частных инвесторов.

Когда я писал, что не стоит париться, то имел ввиду, что чем гоняться за дивами, которые облагаются налогом, то лучше купить ОВГЗ, где вся сумма гарантируется к возврату государством, а доход облагается только военным сбором.

А если сейчас нужно срочно выйти из акций, то это почти всегда будет в убыток. Рынок никуда не двигается, а спрэды стали широченные.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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