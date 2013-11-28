"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте
Член комиссии добавил, что параллельно с расследованием дела регулятор получал жалобы от других участников рынка. "К нам обратилось несколько инвесторов и участников рынка: на ПФТС идут объемы (торгов отдельными акциями – ИФ), в которые мы не верим. Например, мы выставляем котировки "Центрэнерго", по которым идут объемы, но продать ничего не можем, в результате чего наши клиенты жалуются", – пояснил ситуацию Тарабакин.
По его словам, на следующий день после приостановки лицензий объемы торгов с ценными бумагами "Центрэнерго" на бирже ПФТС упали.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
lrs7719 написав: Т.е правота Виталия/st2 признана. Ок. Принято.
О какой правоте идет речь? Я доказывал что украинские акции не уступят по доходности в течении 3-х лет СиПе (или какой там портфель Виталий показывал с 10% доходностью в баксе)... З.Ы. Еще год до отсечки, давайте там обсудим ... я умею ждать!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
UX-2019 написав:Не согласен. Я считаю что явно не корректно сравнивать трейдинг и ОВГЗ. Трейдить можно даже с минимальной суммой, да не так эффективно но можно в то время как 90% операций с ОВГЗ это вложился и ждешь купон. Если не будет ИТ то это большой шаг назад.
Так я и не писал, что трейдинг и ОВГЗ это одно и тоже. Просто интернет-трейдинга у нас сейчас нет и скорее всего в ближайшие пару лет не будет.
Не будет потому что нет ликвидности на рынке, а её нет потому что добили этот рынок забрав инструмент у частных инвесторов.
Когда я писал, что не стоит париться, то имел ввиду, что чем гоняться за дивами, которые облагаются налогом, то лучше купить ОВГЗ, где вся сумма гарантируется к возврату государством, а доход облагается только военным сбором.
А если сейчас нужно срочно выйти из акций, то это почти всегда будет в убыток. Рынок никуда не двигается, а спрэды стали широченные.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.