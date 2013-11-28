Додано: Чет 13 чер, 2019 15:02

UX-2019 написав: Не согласен. Я считаю что явно не корректно сравнивать трейдинг и ОВГЗ. Трейдить можно даже с минимальной суммой, да не так эффективно но можно в то время как 90% операций с ОВГЗ это вложился и ждешь купон. Если не будет ИТ то это большой шаг назад. Не согласен. Я считаю что явно не корректно сравнивать трейдинг и ОВГЗ. Трейдить можно даже с минимальной суммой, да не так эффективно но можно в то время как 90% операций с ОВГЗ это вложился и ждешь купон. Если не будет ИТ то это большой шаг назад.

Так я и не писал, что трейдинг и ОВГЗ это одно и тоже. Просто интернет-трейдинга у нас сейчас нет и скорее всего в ближайшие пару лет не будет.Не будет потому что нет ликвидности на рынке, а её нет потому что добили этот рынок забрав инструмент у частных инвесторов.Когда я писал, что не стоит париться, то имел ввиду, что чем гоняться за дивами, которые облагаются налогом, то лучше купить ОВГЗ, где вся сумма гарантируется к возврату государством, а доход облагается только военным сбором.А если сейчас нужно срочно выйти из акций, то это почти всегда будет в убыток. Рынок никуда не двигается, а спрэды стали широченные.