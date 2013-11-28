Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:37
Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:05
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:35
что значит "я пока не знаю"?
авдей отсквизили в 2018, ты или включил в декларацию или не включил.
а так естественно, сам всё считаешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:47
Я пропустил срок подачи декларации. Ну да, попал на штраф. Декларацию до сих пор не подал.
Живите своим умом!
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