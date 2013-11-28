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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 4.1 5 35
BAVL − 0,5 за акцію
9%
3
CEEN − 20
26%
9
DOEN − 50
9%
3
MHPC − 500
9%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
46%
16
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:37

Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:05

  zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?

Да
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:35

  zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?

что значит "я пока не знаю"?
авдей отсквизили в 2018, ты или включил в декларацию или не включил.

а так естественно, сам всё считаешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:47

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?

что значит "я пока не знаю"?
авдей отсквизили в 2018, ты или включил в декларацию или не включил.

а так естественно, сам всё считаешь.

Я пропустил срок подачи декларации. Ну да, попал на штраф. Декларацию до сих пор не подал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:54

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?

что значит "я пока не знаю"?
авдей отсквизили в 2018, ты или включил в декларацию или не включил.

а так естественно, сам всё считаешь.

Я пропустил срок подачи декларации. Ну да, попал на штраф. Декларацию до сих пор не подал.

ПУМБ не подавав данні в податкову. Барленко також. Як по іншим банкам, які проводили виплати з ескроу рахунків не знаю. Було б цікаво дізнатись,якщо хто має таку інформацію.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:42

  GTS написав:
  Мечтательный бычок написав:Колеги, давайте поділимось інфою по декларуванню доходів від сквізаутів.
Хто декларував, а хто не декларував в річній декларації за 2018 рік?
Дуже цікавить статистика )) !


А вы точно не инспектор ДФС?


Я точно бувший акціонер АВДК )).
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:43

Re: Идеи: портфель

Сквіз АВДК хтось декларував? Чи всі забили на це діло?
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:09

Мечтательный бычок
Я нет.
У меня и прибыль мелкая. в банке всего 7500 грн получил
Живите своим умом!
zzzzzz
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