jimmie написав:
Народ привет! Смотрю вы ещё живы
Давно сюда не заглядывал. Как думаете стоит обращать внимание на украинский фондовый рынок сейчас или всё совсем плохо и бесперспективно?
пс: кто-нибудь торгует американский рынок?
криптовалюты?
Обращать внимание стоит только на ОВГЗ. Это сейчас реально рабочий инструмент и без подоходного налога.
Все акции к сожалению сейчас неликвидны. На УБ торгов практически нет в режиме безадресных заявок, а на ПФТС в лучшем случае объём в день может составить около ~$6000.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.