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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2019 08:20
jimmie написав:
Народ привет! Смотрю вы ещё живы
Давно сюда не заглядывал. Как думаете стоит обращать внимание на украинский фондовый рынок сейчас или всё совсем плохо и бесперспективно?
пс: кто-нибудь торгует американский рынок?
криптовалюты?
Обращать внимание стоит только на ОВГЗ. Это сейчас реально рабочий инструмент и без подоходного налога.
Все акции к сожалению сейчас неликвидны. На УБ торгов практически нет в режиме безадресных заявок, а на ПФТС в лучшем случае объём в день может составить около ~$6000.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:59
Пенсионер Приветствую! Продал треть портфеля перед сквизом, две трети отсквизили. Прибыль по сквизу АВДК не декларировал(забрал через Пумб), т.к. сама операция в налоговой нигде не проходила. Прибыль от продажи через брокера декларировал, но списал с убытков прошлых лет. В итоге заплатил только военный сбор.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:13
GTS написав:
Обращать внимание стоит только на ОВГЗ. Это сейчас реально рабочий инструмент и без подоходного налога.
мабуть у вас є значний досвід по роботі із цими ЦП,
таке питання - чи може фізособа резидент України купляти євробонди (ті, що по 9% зараз продають)
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