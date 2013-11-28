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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2297229822992300

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 4 5 36
BAVL − 0,5 за акцію
11%
4
CEEN − 20
25%
9
DOEN − 50
8%
3
MHPC − 500
8%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
44%
16
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 08:20

  jimmie написав:Народ привет! Смотрю вы ещё живы :) Давно сюда не заглядывал. Как думаете стоит обращать внимание на украинский фондовый рынок сейчас или всё совсем плохо и бесперспективно?

пс: кто-нибудь торгует американский рынок?
криптовалюты?


Обращать внимание стоит только на ОВГЗ. Это сейчас реально рабочий инструмент и без подоходного налога.

Все акции к сожалению сейчас неликвидны. На УБ торгов практически нет в режиме безадресных заявок, а на ПФТС в лучшем случае объём в день может составить около ~$6000.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:59

Пенсионер Приветствую! Продал треть портфеля перед сквизом, две трети отсквизили. Прибыль по сквизу АВДК не декларировал(забрал через Пумб), т.к. сама операция в налоговой нигде не проходила. Прибыль от продажи через брокера декларировал, но списал с убытков прошлых лет. В итоге заплатил только военный сбор.
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:13

Re: Идеи: портфель

  GTS написав:Обращать внимание стоит только на ОВГЗ. Это сейчас реально рабочий инструмент и без подоходного налога.


мабуть у вас є значний досвід по роботі із цими ЦП,
таке питання - чи може фізособа резидент України купляти євробонди (ті, що по 9% зараз продають)
+50грн !
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greenozon
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