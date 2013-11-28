Пенсионер Приветствую! Продал треть портфеля перед сквизом, две трети отсквизили. Прибыль по сквизу АВДК не декларировал(забрал через Пумб), т.к. сама операция в налоговой нигде не проходила. Прибыль от продажи через брокера декларировал, но списал с убытков прошлых лет. В итоге заплатил только военный сбор.
Через зарубежного брокера в теории да. В теории потому, что есть ряд известных и не известных мне ограничений.
Поскольку обычно минимальный лот по украинским евробондам это 100 тыс. долл. США, то первое ограничение в которое упирается физ. лицо (не ФОП), это ежегодный лимит на перевод валюты из страны на зарубежные счета в эквиваленте 50 тыс. долл. США.
Например, вы могли бы отправить 50 тыс. долл. США на счёт зарубежного брокера в декабре 2019 и потом в январе 2020 года. Таким образом, за минимальный промежуток времени у вас есть необходимая сумма для сделки. Но опять же, это в теории. Надо учитывать расходы связанные с переводом, проведением сделки и хранением ценным бумаг.
Всё намного проще, если необходимая сумма у вас уже хранится где-нибудь на зарубежных счетах (ну мало-ли, может ваш работодатель платит вам ЗП на счёт в латвийском или польском банках).
Мне кажется проще купить ОВГЗ номинированные в долл. США, которые погашаются в июне 2021 года (то есть через два года) с доходностью 7,75% (годовых). Расходы минимальные, расчёты простые. Открытие счёта у брокера простое и быстрое (можно день-в-день, если при себе есть оригиналы необходимых документов).
Налога нет (только 1,5% военный сбор).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS написав:greenozon, через локального брокера нет.
Мне кажется проще купить ОВГЗ номинированные в долл. США, которые погашаются в июне 2021 года (то есть через два года) с доходностью 7,75% (годовых). Расходы минимальные, расчёты простые. Открытие счёта у брокера простое и быстрое (можно день-в-день, если при себе есть оригиналы необходимых документов).
Налога нет (только 1,5% военный сбор).
Евробонды Украины сейчас подешевели. сегодня годовые ( 01.09.2020 погашение ) - 5,6% двухлетки ( 01.09.2021 погашение ) - 6,4%
ОВГЗ дает большую доходность На двух последних аукционах доходность была 232-526 дней - 7,25% 631 день - 7,75%