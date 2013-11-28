Додано: Вів 18 чер, 2019 14:30

greenozon, через локального брокера нет.



Через зарубежного брокера в теории да. В теории потому, что есть ряд известных и не известных мне ограничений.



Поскольку обычно минимальный лот по украинским евробондам это 100 тыс. долл. США, то первое ограничение в которое упирается физ. лицо (не ФОП), это ежегодный лимит на перевод валюты из страны на зарубежные счета в эквиваленте 50 тыс. долл. США.



Например, вы могли бы отправить 50 тыс. долл. США на счёт зарубежного брокера в декабре 2019 и потом в январе 2020 года. Таким образом, за минимальный промежуток времени у вас есть необходимая сумма для сделки. Но опять же, это в теории. Надо учитывать расходы связанные с переводом, проведением сделки и хранением ценным бумаг.



Всё намного проще, если необходимая сумма у вас уже хранится где-нибудь на зарубежных счетах (ну мало-ли, может ваш работодатель платит вам ЗП на счёт в латвийском или польском банках).





Мне кажется проще купить ОВГЗ номинированные в долл. США, которые погашаются в июне 2021 года (то есть через два года) с доходностью 7,75% (годовых). Расходы минимальные, расчёты простые. Открытие счёта у брокера простое и быстрое (можно день-в-день, если при себе есть оригиналы необходимых документов).



Налога нет (только 1,5% военный сбор).

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.