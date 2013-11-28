Пенсионер Приветствую! Продал треть портфеля перед сквизом, две трети отсквизили. Прибыль по сквизу АВДК не декларировал(забрал через Пумб), т.к. сама операция в налоговой нигде не проходила. Прибыль от продажи через брокера декларировал, но списал с убытков прошлых лет. В итоге заплатил только военный сбор.
Через зарубежного брокера в теории да. В теории потому, что есть ряд известных и не известных мне ограничений.
Поскольку обычно минимальный лот по украинским евробондам это 100 тыс. долл. США, то первое ограничение в которое упирается физ. лицо (не ФОП), это ежегодный лимит на перевод валюты из страны на зарубежные счета в эквиваленте 50 тыс. долл. США.
Например, вы могли бы отправить 50 тыс. долл. США на счёт зарубежного брокера в декабре 2019 и потом в январе 2020 года. Таким образом, за минимальный промежуток времени у вас есть необходимая сумма для сделки. Но опять же, это в теории. Надо учитывать расходы связанные с переводом, проведением сделки и хранением ценным бумаг.
Всё намного проще, если необходимая сумма у вас уже хранится где-нибудь на зарубежных счетах (ну мало-ли, может ваш работодатель платит вам ЗП на счёт в латвийском или польском банках).
Мне кажется проще купить ОВГЗ номинированные в долл. США, которые погашаются в июне 2021 года (то есть через два года) с доходностью 7,75% (годовых). Расходы минимальные, расчёты простые. Открытие счёта у брокера простое и быстрое (можно день-в-день, если при себе есть оригиналы необходимых документов).
Налога нет (только 1,5% военный сбор).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS написав:greenozon, через локального брокера нет.
Мне кажется проще купить ОВГЗ номинированные в долл. США, которые погашаются в июне 2021 года (то есть через два года) с доходностью 7,75% (годовых). Расходы минимальные, расчёты простые. Открытие счёта у брокера простое и быстрое (можно день-в-день, если при себе есть оригиналы необходимых документов).
Налога нет (только 1,5% военный сбор).
Евробонды Украины сейчас подешевели. сегодня годовые ( 01.09.2020 погашение ) - 5,6% двухлетки ( 01.09.2021 погашение ) - 6,4%
ОВГЗ дает большую доходность На двух последних аукционах доходность была 232-526 дней - 7,25% 631 день - 7,75%
Від завтра НБУ скасовує обов'язковий продаж валютної виручки.
Що це таке? Якщо ви бізнесмен - то отримавши валюту за свої товари чи послуги ви були зобов'язані продати її частину. З квітня 2017 року і до кінця лютого 2019 року - 50%, сьогодні ще діє 30% зобов'язання на продаж (не поширюється на сьогоднішні надходження).
Як показали попередні подібні рішення - вони мало впливали на курс гривні. Що у квітні 2017, до у березні 2019 особливих коливань курсу не відбулось - гривня навпаки посилювалась (див. графік)
Тому особливих змін з цієї причини очікувати не варто.
Адже бізнес підлаштувався до таких обмежень і заводив в Україну лише ті суми валюти які потрібно було продати. Або трошки більше.
Швидше за все курс лише трошки більше буде коливатись туди-сюди і ймовірно ринок стане більш прогнозованим без випадкових викидів валюти.
Але, це може збільшити притік валюти у банківську систему. Адже ставки в нас трошки вищі, і тримати валюту в українському банку трошки вигідніше, ніж в умовному "швейцарському", але і трошки ризикованіше.
Тому основними чинниками надалі залишатимуться нерезиденти із вкладеннями в ОВДП, іноземні компанії що виплачуватимуть дивіденди, експортери що отримуватимуть відшкодування ПДВ і т.д.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
zzzzzz написав:ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ Доводимо до відома акціонерів порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Донбасенерго» за результатами роботи Товариства у 2018 році.