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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2298229923002301

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.9 5 38
BAVL − 0,5 за акцію
13%
5
CEEN − 20
26%
10
DOEN − 50
8%
3
MHPC − 500
8%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
42%
16
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:17

  leriy_dyachenko написав:
  zzzzzz написав:ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ
Доводимо до відома акціонерів порядок виплати нарахованих дивідендів за
простими акціями ПАТ «Донбасенерго» за результатами роботи Товариства у 2018 році.

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/d ... %D0%A2.pdf

для получения двд от ДОЕНа надо им письмо отправлять, детали по ссылке

Это же только для тех у кого нет договора с депозитарием?


да, только не "депозитарием", а "хранителем ЦБ"
H2O
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:32

  H2O написав:
  leriy_dyachenko написав:да, только не "депозитарием", а "хранителем ЦБ"


По-моему сейчас уже нет "хранителя". Есть "депозитарное учреждение".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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  #<1 ... 2298229923002301
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