Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:17
leriy_dyachenko написав: zzzzzz написав:
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ
Доводимо до відома акціонерів порядок виплати нарахованих дивідендів за
простими акціями ПАТ «Донбасенерго» за результатами роботи Товариства у 2018 році.
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/d ... %D0%A2.pdf
для получения двд от ДОЕНа надо им письмо отправлять, детали по ссылке
Это же только для тех у кого нет договора с депозитарием?
да, только не "депозитарием", а "хранителем ЦБ"
H2O
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:32
H2O написав: leriy_dyachenko написав:
да, только не "депозитарием", а "хранителем ЦБ"
По-моему сейчас уже нет "хранителя". Есть "депозитарное учреждение".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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