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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 чер, 2019 22:25
Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:19
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:31
Re: Идеи: портфель
Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:44
подержите 2 недели на сберегательном в Универсале, снимете потом без комиссии
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:07
Уже и на банковский счет перечислили.
Спрашивали по поводу вывода дивов без потерь, я через карту Альфы (у меня платинум блек, но у них есть и другие, недорогие карты) все делаю, зачисление/снятие без комиссий.
Грехи людей смывает только море!
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:55
Через карту Альфы это если сумма больше 5 к
Суммы меньше 5к я вывожу на Приватовскую Универсальную карту, с неё снять нельзя без комиссий но все оплаты на текущие нужды бесплатно ( коммуналка, бенз,еда ну и пр. )
Живите своим умом!
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