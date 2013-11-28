Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 чер, 2019 22:25
Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:19
zzzzzz написав:
Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля
Стабильность!)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:31
Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?
klokol
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:44
klokol написав:
Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?
подержите 2 недели на сберегательном в Универсале, снимете потом без комиссии
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:07
zzzzzz написав:
Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля
Уже и на банковский счет перечислили.
Спрашивали по поводу вывода дивов без потерь, я через карту Альфы (у меня платинум блек, но у них есть и другие, недорогие карты) все делаю, зачисление/снятие без комиссий.
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:55
klokol написав:
Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?
Через карту Альфы это если сумма больше 5 к
Суммы меньше 5к я вывожу на Приватовскую Универсальную карту, с неё снять нельзя без комиссий но все оплаты на текущие нужды бесплатно ( коммуналка, бенз,еда ну и пр. )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 17:12
zzzzzz написав: klokol написав:
Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?
Через карту Альфы это если сумма больше 5 к
Суммы меньше 5к я вывожу на Приватовскую Универсальную карту, с неё снять нельзя без комиссий но все оплаты на текущие нужды бесплатно ( коммуналка, бенз,еда ну и пр. )
обычный текущий счет в Альфа вообще без ничего!
VitaliyN
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Додано: Сер 26 чер, 2019 17:34
"Нафтогаз" вслед за "Укрнафтой" оспорил норматив отчисления дивидендов в госбюджет и попросил суд обьеденить свой иск с Укрнафтой
Суд завтра состоится
https://biz.censor.net.ua/news/3134384/ ... gosbyudjet
Живите своим умом!
zzzzzz
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