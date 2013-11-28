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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.9 5 40
BAVL − 0,5 за акцію
15%
6
CEEN − 20
25%
10
DOEN − 50
8%
3
MHPC − 500
8%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
43%
17
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:25

Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:19

  zzzzzz написав:Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля

Стабильность!)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:31

Re: Идеи: портфель

Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?
klokol
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:44

  klokol написав:Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?

подержите 2 недели на сберегательном в Универсале, снимете потом без комиссии
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:07

  zzzzzz написав:Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля


Уже и на банковский счет перечислили.

Спрашивали по поводу вывода дивов без потерь, я через карту Альфы (у меня платинум блек, но у них есть и другие, недорогие карты) все делаю, зачисление/снятие без комиссий.
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:55

  klokol написав:Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?

Через карту Альфы это если сумма больше 5 к

Суммы меньше 5к я вывожу на Приватовскую Универсальную карту, с неё снять нельзя без комиссий но все оплаты на текущие нужды бесплатно ( коммуналка, бенз,еда ну и пр. )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:12

  zzzzzz написав:
  klokol написав:Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?

Через карту Альфы это если сумма больше 5 к

Суммы меньше 5к я вывожу на Приватовскую Универсальную карту, с неё снять нельзя без комиссий но все оплаты на текущие нужды бесплатно ( коммуналка, бенз,еда ну и пр. )
обычный текущий счет в Альфа вообще без ничего!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:34

"Нафтогаз" вслед за "Укрнафтой" оспорил норматив отчисления дивидендов в госбюджет и попросил суд обьеденить свой иск с Укрнафтой
Суд завтра состоится
https://biz.censor.net.ua/news/3134384/ ... gosbyudjet
Живите своим умом!
zzzzzz
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