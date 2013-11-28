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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.9 5 40
BAVL − 0,5 за акцію
15%
6
CEEN − 20
25%
10
DOEN − 50
8%
3
MHPC − 500
8%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
43%
17
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:25

Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:19

  zzzzzz написав:Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля

Стабильность!)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:31

Re: Идеи: портфель

Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?
klokol
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:44

  klokol написав:Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?

подержите 2 недели на сберегательном в Универсале, снимете потом без комиссии
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:07

  zzzzzz написав:Универ прислал уведомление о перечислении двд от Аваля


Уже и на банковский счет перечислили.

Спрашивали по поводу вывода дивов без потерь, я через карту Альфы (у меня платинум блек, но у них есть и другие, недорогие карты) все делаю, зачисление/снятие без комиссий.
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:55

  klokol написав:Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?

Через карту Альфы это если сумма больше 5 к

Суммы меньше 5к я вывожу на Приватовскую Универсальную карту, с неё снять нельзя без комиссий но все оплаты на текущие нужды бесплатно ( коммуналка, бенз,еда ну и пр. )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:12

  zzzzzz написав:
  klokol написав:Как вывести двд от Аваля с минимальной комиссией? Помню были схемы через Форвард с ком. 0.5%?

Через карту Альфы это если сумма больше 5 к

Суммы меньше 5к я вывожу на Приватовскую Универсальную карту, с неё снять нельзя без комиссий но все оплаты на текущие нужды бесплатно ( коммуналка, бенз,еда ну и пр. )
обычный текущий счет в Альфа вообще без ничего!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:34

"Нафтогаз" вслед за "Укрнафтой" оспорил норматив отчисления дивидендов в госбюджет и попросил суд обьеденить свой иск с Укрнафтой
Суд завтра состоится
https://biz.censor.net.ua/news/3134384/ ... gosbyudjet
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:42

Укрнафта
1 ч. ·
Останні кілька днів деякі медіа підхопили та поширюють абсолютно неправдиву інформацію, пов’язану з «Укрнафтою». Йдеться про судове рішення, яке нібито стосується виплати дивідендів компанією, та міфічні «недоотримані» державним бюджетом 5 млрд грн завдяки цьому рішенню.
Враховуючи масштабність питання та втому від гучних поверхневих заяв високоповажних державних чиновників, вважаємо за необхідне надати трохи реальних фактів (а не красивих цифр), тобто достовірної інформації.
По-перше і найочевидніше: рішення суду щодо виплати дивідендів «Укрнафтою» на сьогодні не існує. Є лише ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва задовольнити заяву компанії про забезпечення позову та зупинити дію постанови Кабінету Міністрів № 364 в частині, яка стосується «Укрнафти». Тобто справа по суті розглядається.
По-друге і найважливіше: так, «Укрнафта» дійсно звернулась до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом про визнання незаконною та нечинною постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 364 в тій частині, де затверджено відрахування 90% прибутку на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році для компаній, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави або 50% і більше належить компаніям, які в свою чергу є 100% власністю держави. Затвердивши базовий норматив для «Укрнафти» у розмірі 90%, уряд проігнорував фінансове становище компанії, про яке достовірно відомо Кабінету Міністрів України, а також її право на законне та обґрунтоване невтручання в її діяльність, право численних акціонерів «Укрнафти» на управління компанією та вирішення її долі.
До речі, водночас постанова № 364 виділила чотири державні товариства, встановивши для них базовий норматив лише на рівні 30% замість 90%, продемонструвавши дискримінаційний підхід уряду до регулювання діяльності господарських товариств, що є відвертим порушенням закону.
«Укрнафта» намагалась вирішити питання в позасудовому порядку і зверталась до уряду в травні із проханням переглянути рішення про розмір відрахувань прибутку на дивіденди. Приводом для звернення став той факт, що станом на 31.12.2018 року непокритий збиток «Укрнафти» перевищив 11 млрд грн, а поточні зобов’язання, сформовані за рахунок податкового боргу, накопиченого у 2015-2016 роках, з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій перевищили 15 млрд грн. Отже, отриманий прибуток в 6 млрд грн майже в два рази менший за непокритий збиток компанії, накопичений у попередні роки. Водночас, всі наші пропозиції, які надавались останні кілька років щодо фінансового оздоровлення компанії, уряд ігнорував. І навіть останнє рішення акціонерів, за ініціативою мажоритарного акціонера – НАК «Нафтогаз України», про сплату податкового боргу компанії за рахунок коштів від продажу природного газу, уряд заблокував. Чи можна говорити про 90% відрахувань на виплату дивідендів в таких умовах - питання риторичне. Уряд проігнорував наше звернення, обмежившись лише відпискою, що не залишило компанії інших шляхів боротьби за власне виживання, окрім звернення до суду з проханням оцінити рішення діючого Кабінету Міністрів України на предмет його законності.
По-третє і найпростіше, навіть якщо «Укрнафту» остаточно зобов’яжуть спрямувати 90% прибутку 2018 року на виплату дивідендів, до державного бюджету надійде лише відсоток, який припадає на частку акціонера-державної компанії у статутному капіталі «Укрнафти», а це менше 3 млрд грн.
Компанія переконана в обґрунтованості своєї позиції та готова відстоювати її і надалі у суді. Водночас нам хотілося б і припинити популістські рішення, метою яких є лише створення позитивного іміджу керівника уряду та наповнення бюджету будь-якою ціною без врахування довгострокових наслідків таких рішень. На наше тверде переконання, Кабінет Міністрів України повинен діяти на підставі закону, у передбачений ним спосіб, обґрунтовано, неупереджено, об’єктивно, керуючись лише метою поступального розвитку економіки України, а не потребами піару окремих політиків.
Живите своим умом!
zzzzzz
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