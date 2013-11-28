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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.9 5 40
BAVL − 0,5 за акцію
15%
6
CEEN − 20
25%
10
DOEN − 50
8%
3
MHPC − 500
8%
3
TATM − 20
3%
1
UNAF − 250
43%
17
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:51

Суд разрешил Нафтогазу не выполнять требование Кабмина о перечислении 90% прибыли в бюджет

Окружной админсуд Киева определением от 27 июня разрешил Нафтогазу не выполнять требование Кабмина о перечислении 90% прибыли в бюджет.

Речь идет о постановлении № 364 от 24 апреля 2019 года. Оно предусматривает, что госкомпании, которые по результатам 2018 года получили чистую прибыль свыше 50 млн грн, должны до 1 июля перечислить 90% прибыли в бюджет в качестве дивидендов. Нафтогаз и Укрнафта попросили признать это требование незаконным и недействительным. Определение суда вынесено в качестве обеспечения иска. Аналогичное определение вынесено в отношении Укрнафты.

Истцы отметили, что Кабмин при принятии оспариваемого постановления не обеспечил соблюдение принципов осуществления регуляторной политики, «а также принял постановление в отсутствие анализа регуляторного влияния положений последнего в утвержденной редакции, без обнародования редакции постановления, которое было принято и без согласования окончательной редакции такого постановления уполномоченным органом». Отмечается, что для Ощадбанка, Укргидроэнерго, Укрзализныци и Объединенной горно-химической компании базовый норматив утвержден в размере 30% вне зависимости от прибыли за 2018 год.

Напомним, Нафтогаз в 2018 году получил 13,6 млрд грн чистой прибыли, Укрнафта — 6,4 млрд грн.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:39

GTS
НАК тем не менее в июне перечислил в бюджет 30% прибыли
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:24

Re: Идеи: портфель

Универ. Дивиденды по CEEN пришли
leriy_dyachenko
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