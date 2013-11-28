Додано: Сер 03 лип, 2019 09:51

Суд разрешил Нафтогазу не выполнять требование Кабмина о перечислении 90% прибыли в бюджет



Окружной админсуд Киева определением от 27 июня разрешил Нафтогазу не выполнять требование Кабмина о перечислении 90% прибыли в бюджет.



Речь идет о постановлении № 364 от 24 апреля 2019 года. Оно предусматривает, что госкомпании, которые по результатам 2018 года получили чистую прибыль свыше 50 млн грн, должны до 1 июля перечислить 90% прибыли в бюджет в качестве дивидендов. Нафтогаз и Укрнафта попросили признать это требование незаконным и недействительным. Определение суда вынесено в качестве обеспечения иска. Аналогичное определение вынесено в отношении Укрнафты.



Истцы отметили, что Кабмин при принятии оспариваемого постановления не обеспечил соблюдение принципов осуществления регуляторной политики, «а также принял постановление в отсутствие анализа регуляторного влияния положений последнего в утвержденной редакции, без обнародования редакции постановления, которое было принято и без согласования окончательной редакции такого постановления уполномоченным органом». Отмечается, что для Ощадбанка, Укргидроэнерго, Укрзализныци и Объединенной горно-химической компании базовый норматив утвержден в размере 30% вне зависимости от прибыли за 2018 год.



Напомним, Нафтогаз в 2018 году получил 13,6 млрд грн чистой прибыли, Укрнафта — 6,4 млрд грн.

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