RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2301230223032304

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.9 5 41
BAVL − 0,5 за акцію
15%
6
CEEN − 20
24%
10
DOEN − 50
7%
3
MHPC − 500
7%
3
TATM − 20
5%
2
UNAF − 250
41%
17
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:25

Re: Идеи: портфель

Кто продавал свои бумаги Мотору по предварительному договору?

Вроде кто-то из Мотор Дилера этим занимался.

Можете дать контакты пожалуйста с кем там можно связаться (можно в личку).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 27.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:22

Re: Идеи: портфель

Ходят слухи от разных людей причастных к фондовому рынку, что вроде бы, как бы планируется допуск к торгам акций Ferrexpo на локальных биржах.

Только пока непонятно на каких именно биржах.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 27.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2301230223032304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 77046
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.