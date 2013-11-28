Кто продавал свои бумаги Мотору по предварительному договору?
Вроде кто-то из Мотор Дилера этим занимался.
Можете дать контакты пожалуйста с кем там можно связаться (можно в личку).
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:25
Re: Идеи: портфель
Кто продавал свои бумаги Мотору по предварительному договору?
Вроде кто-то из Мотор Дилера этим занимался.
Можете дать контакты пожалуйста с кем там можно связаться (можно в личку).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:22
Re: Идеи: портфель
Ходят слухи от разных людей причастных к фондовому рынку, что вроде бы, как бы планируется допуск к торгам акций Ferrexpo на локальных биржах.
Только пока непонятно на каких именно биржах.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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