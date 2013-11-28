Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:25

Кто продавал свои бумаги Мотору по предварительному договору?



Вроде кто-то из Мотор Дилера этим занимался.



Можете дать контакты пожалуйста с кем там можно связаться (можно в личку).

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.