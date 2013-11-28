Кто продавал свои бумаги Мотору по предварительному договору?
Вроде кто-то из Мотор Дилера этим занимался.
Можете дать контакты пожалуйста с кем там можно связаться (можно в личку).
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:25
Re: Идеи: портфель
Кто продавал свои бумаги Мотору по предварительному договору?
Вроде кто-то из Мотор Дилера этим занимался.
Можете дать контакты пожалуйста с кем там можно связаться (можно в личку).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:22
Re: Идеи: портфель
Ходят слухи от разных людей причастных к фондовому рынку, что вроде бы, как бы планируется допуск к торгам акций Ferrexpo на локальных биржах.
Только пока непонятно на каких именно биржах.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:50
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:04
НБУ скасував ліміт на репатріацію дивідендів
Національний банк скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів для покращення інвестиційного клімату, як це було передбачено дорожньою картою з валютної лібералізації. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
+50грн !
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:52
В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) некоторых положений закона "Об акционерных обществах" в части принудительного отчуждения акций миноритариев в пользу владельца (или их группы) доминирующего пакета акций (свыше 95%), так называемого squeeze-out.
"Речь идет о принудительном отчуждении объектов права частной собственности без ведома и внутренней воли и желания на это их собственника", - сказано в представлении.
Либанов уточнил, что в рамках данной процедуры есть некоторые проблемы с определением цены выкупа пакета миноритария. Оценку акций должны проводить независимые оценщики, и НКЦБФР имеет договоренность с Фондом госимущества (ФГИ) Украины относительно проверки лицензий оценщиков. К настоящему времени НКЦБФР получила ответы по 60 оценкам акций компаний, из них 12 оценок были определены как некачественные.
Как сообщила судья Кассационного хозяйственного суда Анна Вронская на VI Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве в начале июня этого года, первое дело по squeeze-out недавно поступило в Верховный суд после прохождения первой и апелляционной инстанций.
"На данный момент в Верховном Суде есть одно дело по squeeze-out. Окончательное решение еще не вынесено. Я вхожу в коллегию, которая его рассматривает, поэтому воздержусь от каких-либо комментариев о ходе дела", – сообщила Вронская.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:09
Не слухи, а очень даже официально:
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