Ігор Коломойський обговорював з минулою владою можливість отримання непрацюючих кредитів Приватбанку в обмін на передачу банку своєї частки в "Укрнафті", повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, пише liga.net.
Газета нагадала, що міноритарні акціонери Укрнафти, пов`язані з Коломойським, вимагають від України в Стокгольмському арбітражі $5,4 млрд як компенсацію за втрати, які вони нібито понесли через зниження в 2015 році кворуму для проведення зборів акціонерів.
За словами співрозмовників газети, в минулому році бізнесмен майже досяг угоди з тодішньою владою, погодившись припинити розгляд в Стокгольмському арбітражі і передати свою 40% частку в Укрнафті Приватбанку. В обмін Коломойський хотів отримати непрацюючі кредити, які, за його словами, все ще ліквідні.
Згодом, за інформацією видання, українська влада відмовилася від угоди, побоявшись йти на поступки олігархові перед президентськими виборами.