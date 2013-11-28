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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 3.9 5 41
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10
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7%
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7%
3
TATM − 20
5%
2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:22

Ігор Коломойський обговорював з минулою владою можливість отримання непрацюючих кредитів Приватбанку в обмін на передачу банку своєї частки в "Укрнафті", повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, пише liga.net.

Газета нагадала, що міноритарні акціонери Укрнафти, пов`язані з Коломойським, вимагають від України в Стокгольмському арбітражі $5,4 млрд як компенсацію за втрати, які вони нібито понесли через зниження в 2015 році кворуму для проведення зборів акціонерів.

За словами співрозмовників газети, в минулому році бізнесмен майже досяг угоди з тодішньою владою, погодившись припинити розгляд в Стокгольмському арбітражі і передати свою 40% частку в Укрнафті Приватбанку. В обмін Коломойський хотів отримати непрацюючі кредити, які, за його словами, все ще ліквідні.

Згодом, за інформацією видання, українська влада відмовилася від угоди, побоявшись йти на поступки олігархові перед президентськими виборами.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... nafte---ft
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