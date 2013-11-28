Если кто-то подаст заявку на включение в биржевой список и если кто-то согласиться их котировать.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 лип, 2019 11:33
Если кто-то подаст заявку на включение в биржевой список и если кто-то согласиться их котировать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:45
Минфин убрал валютки из размещений на этот год.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:02
а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:29
Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:14
Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:30
Похоже, что валюта этой стране больше не нужна ))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
|