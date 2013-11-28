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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2303230423052306

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.7 5 43
BAVL − 0,5 за акцію
19%
8
CEEN − 20
23%
10
DOEN − 50
7%
3
MHPC − 500
7%
3
TATM − 20
5%
2
UNAF − 250
40%
17
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:33

  joik написав:А вот интересно акции Живаго имеют перспективы на покупку физ лицами?

Если кто-то подаст заявку на включение в биржевой список и если кто-то согласиться их котировать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:45

Минфин убрал валютки из размещений на этот год.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:02

  GTS написав:Минфин убрал валютки из размещений на этот год.


а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:29

  greenozon написав:а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?

Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:14

  GTS написав:
  greenozon написав:а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?

Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.


Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:30

  zzzzzz написав:Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.

Похоже, что валюта этой стране больше не нужна ))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:07

До торгів допущені акції AAPL

29.07.2019 наступні цінні папери будуть включені в Біржовий список (категорія: позалістингові цінні папери).

http://www.ux.ua/a9673/?nt=302
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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