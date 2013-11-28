Если кто-то подаст заявку на включение в биржевой список и если кто-то согласиться их котировать.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 лип, 2019 11:33
Если кто-то подаст заявку на включение в биржевой список и если кто-то согласиться их котировать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:45
Минфин убрал валютки из размещений на этот год.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:02
а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:29
Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:14
Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:30
Похоже, что валюта этой стране больше не нужна ))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:07
До торгів допущені акції AAPL
29.07.2019 наступні цінні папери будуть включені в Біржовий список (категорія: позалістингові цінні папери).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:08
Згідно зі звітністю Райффайзен Банку Аваль, за підсумками першого півріччя він декларує прибуток 2,38 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року було 2,75 млрд грн.
Як зазначається, чисті процентні доходи банку за 6 місяців становили 3,53 млрд грн (за цей же період 2018 року - 3,4 млрд грн).
Активи Райффайзен Банку Аваль зросли до 75,9 млрд грн (з 73,3 млрд грн на початку року), при цьому кредитний портфель зменшився до 46,15 млрд грн (з 46,83 млрд грн).
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:37
Живите своим умом!
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