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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.7 5 43
BAVL − 0,5 за акцію
19%
8
CEEN − 20
23%
10
DOEN − 50
7%
3
MHPC − 500
7%
3
TATM − 20
5%
2
UNAF − 250
40%
17
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:33

  joik написав:А вот интересно акции Живаго имеют перспективы на покупку физ лицами?

Если кто-то подаст заявку на включение в биржевой список и если кто-то согласиться их котировать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:45

Минфин убрал валютки из размещений на этот год.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:02

  GTS написав:Минфин убрал валютки из размещений на этот год.


а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:29

  greenozon написав:а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?

Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:14

  GTS написав:
  greenozon написав:а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?

Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.


Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:30

  zzzzzz написав:Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.

Похоже, что валюта этой стране больше не нужна ))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:07

До торгів допущені акції AAPL

29.07.2019 наступні цінні папери будуть включені в Біржовий список (категорія: позалістингові цінні папери).

http://www.ux.ua/a9673/?nt=302
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:08

  zzzzzz написав:ЧП Аваль

6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,752 млрд )
5 месяцев - 1,95 млрд
4 месяца - 1,465 млрд
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,38 млрд )



Згідно зі звітністю Райффайзен Банку Аваль, за підсумками першого півріччя він декларує прибуток 2,38 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року було 2,75 млрд грн.

Як зазначається, чисті процентні доходи банку за 6 місяців становили 3,53 млрд грн (за цей же період 2018 року - 3,4 млрд грн).

Активи Райффайзен Банку Аваль зросли до 75,9 млрд грн (з 73,3 млрд грн на початку року), при цьому кредитний портфель зменшився до 46,15 млрд грн (з 46,83 млрд грн).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:37

Чистый убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-июля 2019 года составил 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн.

С учетом данных первого квартала, во втором квартале этого года чистый убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17 млн грн во втором квартале прошлого года, выручка сократилась на 37,7% – до 1 млрд 966,38 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140259
Живите своим умом!
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