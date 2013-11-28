Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 лип, 2019 11:33
joik написав:
А вот интересно акции Живаго имеют перспективы на покупку физ лицами?
Если кто-то подаст заявку на включение в биржевой список и если кто-то согласиться их котировать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:45
Минфин убрал валютки из размещений на этот год.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:02
GTS написав:
Минфин убрал валютки из размещений на этот год.
а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?
greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:29
greenozon написав:
а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?
Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:14
GTS написав: greenozon написав:
а на вторинці (біржі) торгують валютними бумагами?
Да, но доходности там грабительские. Офер в среднем 5% (это с погашением в мае 2020 года) при курсе расчётов 25,75.
Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.
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zzzzzz
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:30
zzzzzz написав:
Может идет пересмотр плана на август-сентябрь ?
Я уже сталкивался с таким когда в понедельник вставляют в план дополнительные выпуски которые не предусмотрены планом.
Похоже, что валюта этой стране больше не нужна ))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:07
29.07.2019 наступні цінні папери будуть включені в Біржовий список (категорія: позалістингові цінні папери).
http://www.ux.ua/a9673/?nt=302
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:08
zzzzzz написав:
ЧП Аваль
6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,752 млрд )
5 месяцев - 1,95 млрд
4 месяца - 1,465 млрд
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,38 млрд )
Згідно зі звітністю Райффайзен Банку Аваль, за підсумками першого півріччя він декларує прибуток 2,38 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року було 2,75 млрд грн.
Як зазначається, чисті процентні доходи банку за 6 місяців становили 3,53 млрд грн (за цей же період 2018 року - 3,4 млрд грн).
Активи Райффайзен Банку Аваль зросли до 75,9 млрд грн (з 73,3 млрд грн на початку року), при цьому кредитний портфель зменшився до 46,15 млрд грн (з 46,83 млрд грн).
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zzzzzz
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:37
Чистый убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-июля 2019 года составил 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн.
С учетом данных первого квартала, во втором квартале этого года чистый убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17 млн грн во втором квартале прошлого года, выручка сократилась на 37,7% – до 1 млрд 966,38 млн грн.
Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3140259
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:49
ПАО "Донбассэнерго" в январе-июне 2019 года получило чистый убыток 152,788 млн грн против 197,986 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за шесть месяцев уменьшился на 5,9% (на 164,52 млн грн) – до 2 млрд 635,205 млн грн, валовая прибыль – на 48,1% (на 209,83 млн грн), до 226,538 млн грн. Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль в 1,8 раза (на 46,798 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 104,111 млн грн, чистый доход – на 29% (на 1 млрд 384,479 млн грн), до 6 млрд 161,697 млн грн. "Донбассэнерго" в 2018 году произвело 3 млрд 456,2 млн кВт-ч электроэнергии, отпуск составил 3 млрд 145,6 млн кВт-ч. Объем экспорта в 2018 году составил 41,8 млн кВт-ч (доля поставок в Венгрию - 63%, Польша - 36%).
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