Чистая прибыль ПАО "Укрнафта" по итогам первого полугодия 2019 года сократилась в 113 раз – с 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн.Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.Чистый доход компании за указанный период сократился на 17,2% (на 2,88 млрд грн) – до 13,88 млрд грн.В то же время административные расходы за этот период выросли на 33,4% (на 208,5 млн грн) – до 831,7 млн грн, расходы на сбыт – на 17% (на 124,8 млн грн), до 850,5 млн грн, другие операционные расходы – на 6,1% (на 328,4 млн грн), до 5,7 млрд грн.По данным отчета, при добыче газа во втором квартале 287 млн куб. м продано было 191,5 млн куб. м на сумму 1 млрд грн (по 5 260 грн за тыс. куб. м без НДС).По данным УМВБ, средневзвешенная цена реализации нефти "Укрнафтой" в первом полугодии составила 12 829 грн за тонну (без НДС), что на 1% ниже чем за аналогичный период 2018 года (13 018 грн/т).В первом полугодии 2019 года было продано 683,3 тыс. тонн (включая ресурс СД) на сумму 8,77 млрд грн (без НДС). За аналогичный период 2018 года было продано 732 тыс. тонн на 9,53 млрд грн. (без НДС). Источник: