Eavex в понедельник в обзоре ванговал 1,9 млрд (35 грн на акцию) за второй квартал, а в промежуточной аж 18 млн (0,34 грн на акцию).
Беня повертається?(
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Чистая прибыль ПАО "Укрнафта" по итогам первого полугодия 2019 года сократилась в 113 раз – с 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.
Чистый доход компании за указанный период сократился на 17,2% (на 2,88 млрд грн) – до 13,88 млрд грн.
В то же время административные расходы за этот период выросли на 33,4% (на 208,5 млн грн) – до 831,7 млн грн, расходы на сбыт – на 17% (на 124,8 млн грн), до 850,5 млн грн, другие операционные расходы – на 6,1% (на 328,4 млн грн), до 5,7 млрд грн.
В отчете компании указано, что при добыче нефти во втором квартале на уровне 380 тыс. тонн реализовано было всего 13 тыс. тонн на сумму 157,2 млн грн (без НДС).
В то же время, по данным УМВБ, во втором квартале на бирже было продано 387 тыс. тонн нефти на сумму 5,2 млрд грн (без НДС).
По данным отчета, при добыче газа во втором квартале 287 млн куб. м продано было 191,5 млн куб. м на сумму 1 млрд грн (по 5 260 грн за тыс. куб. м без НДС).
По данным УМВБ, средневзвешенная цена реализации нефти "Укрнафтой" в первом полугодии составила 12 829 грн за тонну (без НДС), что на 1% ниже чем за аналогичный период 2018 года (13 018 грн/т).
В первом полугодии 2019 года было продано 683,3 тыс. тонн (включая ресурс СД) на сумму 8,77 млрд грн (без НДС). За аналогичный период 2018 года было продано 732 тыс. тонн на 9,53 млрд грн. (без НДС). Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140531
Чистая прибыль ПАО Укрнафта за первые три месяца года составила 296 млн грн
В 1 кварталi 2019 року компанiя продовжувала реалiзацiю нафти та конденсату третiм сторонам. Починаючи з квiтня 2019 року, компанiя здiйснює переробку власної сировини на давальницьких умовах на потужностях Кременчуцького НПЗ. Таким чином, нафтова сировина, що спрямовується на переробку на давальницьких умовах, не враховується в показнику "Обсяг реалiзацiї нафти та конденсату" за 2 квартал 2019 року.