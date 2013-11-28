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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2305230623072308

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.7 5 43
BAVL − 0,5 за акцію
19%
8
CEEN − 20
23%
10
DOEN − 50
7%
3
MHPC − 500
7%
3
TATM − 20
5%
2
UNAF − 250
40%
17
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51

  asti написав:Должны-не должны... С такими спредами лучше недвигу в Киеве купить под аренду и не мучиться//))

Одно другому ведь не мешает. Часть там, часть сям.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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