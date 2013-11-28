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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51
asti написав:
Должны-не должны... С такими спредами лучше недвигу в Киеве купить под аренду и не мучиться//))
Одно другому ведь не мешает. Часть там, часть сям.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:23
Всем привет. Подскажите, как сейчас можно избавиться от SVGZ? Зависло 3000 бумаг из-за которых не могу счет закрыть.
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