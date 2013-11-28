Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п.12, розділу ІІІ Положення про функціонування фондових бірж, у зв’язку з нерозміщенням емітентами в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР регулярної річної інформації за 2015 рік.
Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:
16-3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;
Обращайтесь к эмитенту. Может он вам чем-то поможет. Но это очень маловероятно. Предприятие находится на оккупированной территории.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.