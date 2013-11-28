Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п.12, розділу ІІІ Положення про функціонування фондових бірж, у зв’язку з нерозміщенням емітентами в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР регулярної річної інформації за 2015 рік.
Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:
16-3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;
Обращайтесь к эмитенту. Может он вам чем-то поможет. Но это очень маловероятно. Предприятие находится на оккупированной территории.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Крюковский вагоностроительный завод в январе-июле 2019 года произвел 3,3 тыс. грузовых вагонов, что на 60,6% или на 1,25 тыс. штук больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Кременчугской газете сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор.
Кроме того, в январе-июле 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного.
С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов "General Electric", тогда, как в январе-июле 2018 года эта работа не производилась.
Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг) завершило 2018 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 487,25 млн грн, что на 46,8% больше, чем годом ранее.
Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1,67 тыс., по сравнению с 2017 годом, – до 3,69 тыс. единиц. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141515