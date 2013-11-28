Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п.12, розділу ІІІ Положення про функціонування фондових бірж, у зв’язку з нерозміщенням емітентами в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР регулярної річної інформації за 2015 рік.
Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:
16-3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;
Обращайтесь к эмитенту. Может он вам чем-то поможет. Но это очень маловероятно. Предприятие находится на оккупированной территории.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Крюковский вагоностроительный завод в январе-июле 2019 года произвел 3,3 тыс. грузовых вагонов, что на 60,6% или на 1,25 тыс. штук больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Кременчугской газете сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор.
Кроме того, в январе-июле 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного.
С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов "General Electric", тогда, как в январе-июле 2018 года эта работа не производилась.
Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг) завершило 2018 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 487,25 млн грн, что на 46,8% больше, чем годом ранее.
Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1,67 тыс., по сравнению с 2017 годом, – до 3,69 тыс. единиц. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141515
Мінфін очікує відновлення процесу великої приватизацію після розблокування судами конкурсів із вибору радників і отримання результатів від продажу декількох перших об’єктів до кінця 2019 року. Фактичний старт великої приватизації сприятиме надходженню коштів для фінансування дефіциту бюджету.
Интересно, Центр опять попытаются выставить?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.