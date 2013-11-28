ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской области) в январе-июне 2019 года получило чистую прибыль в размереОб этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.Согласно обнародованной на сайте компании промежуточной отчетности предприятия, чистый доход от реализации продукции за этот период возрос на 77% – до 4 млрд 037 млн грн.В том числе чистый доход от продаж продукции вагоностроения составил 3 млрд 721 млн грн – на 90% больше, чем в первом полугодии 2018 года, из них доля грузовых вагонов составила 98% (в январе-июне 2018 года – 100%) на сумму 3 млрд 649 млн грн, пассажирских – 2% или 71,97 млн грн (все выпущены в первом квартале).Валовая прибыль КВСЗ за этот период выросла в 2,9 раза – до 812,36 млн грн, при этом от операционной деятельности получено 708,53 млн грн (в 3,7 раза больше).По данным КВСЗ, за этот период им реализовано 2665 грузовых вагонов в Украине и за рубежом (в том числе 1399 – во втором квартале против 1266 в первом).Кроме того, реализованы запасные части на сумму 108,840 млн грн против 217,05 млн грн за тот же период 2018 года, доход от предоставления услуг и другие доходы составили 207,46 млн грн против 102,23 млн грн. Источник: