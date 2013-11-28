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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.7 5 44
BAVL − 0,5 за акцію
20%
9
CEEN − 20
23%
10
DOEN − 50
7%
3
MHPC − 500
7%
3
TATM − 20
5%
2
UNAF − 250
39%
17
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51

  asti написав:Должны-не должны... С такими спредами лучше недвигу в Киеве купить под аренду и не мучиться//))

Одно другому ведь не мешает. Часть там, часть сям.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:23

Всем привет. Подскажите, как сейчас можно избавиться от SVGZ? Зависло 3000 бумаг из-за которых не могу счет закрыть.
Good Kid
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:23

  Good Kid написав:Всем привет. Подскажите, как сейчас можно избавиться от SVGZ? Зависло 3000 бумаг из-за которых не могу счет закрыть.

Торговля этими бумагами запрещена.

На сайте УБ написано, что они долго не подавали годовую отчётность.

http://www.ux.ua/a7814

Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п.12, розділу ІІІ Положення про функціонування фондових бірж, у зв’язку з нерозміщенням емітентами в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР регулярної річної інформації за 2015 рік.


https://csd.ua/images/stories/pdf/bezdo ... 8_2018.pdf

Зображення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80

Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

16-3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;


Обращайтесь к эмитенту. Может он вам чем-то поможет. Но это очень маловероятно. Предприятие находится на оккупированной территории.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:44

Крюковский вагоностроительный завод в январе-июле 2019 года произвел 3,3 тыс. грузовых вагонов, что на 60,6% или на 1,25 тыс. штук больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом Кременчугской газете сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор.

Кроме того, в январе-июле 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного.

С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов "General Electric", тогда, как в январе-июле 2018 года эта работа не производилась.

Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг) завершило 2018 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 487,25 млн грн, что на 46,8% больше, чем годом ранее.

Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1,67 тыс., по сравнению с 2017 годом, – до 3,69 тыс. единиц. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141515
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 23:38

Наш украинский футбол как и украинская фонда в одном состоянии- лучше не смотреть..здоровее будешь..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:20

Мінфін очікує відновлення процесу великої приватизацію після розблокування судами конкурсів із вибору радників і отримання результатів від продажу декількох перших об’єктів до кінця 2019 року. Фактичний старт великої приватизації сприятиме надходженню коштів для фінансування дефіциту бюджету.

Интересно, Центр опять попытаются выставить?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:09

Удивительно, Крюковка полугодовую отчетность опубликовала :shock: :shock:


ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской области) в январе-июне 2019 года получило чистую прибыль в размере 567,79 млн грн, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной на сайте компании промежуточной отчетности предприятия, чистый доход от реализации продукции за этот период возрос на 77% – до 4 млрд 037 млн грн.

В том числе чистый доход от продаж продукции вагоностроения составил 3 млрд 721 млн грн – на 90% больше, чем в первом полугодии 2018 года, из них доля грузовых вагонов составила 98% (в январе-июне 2018 года – 100%) на сумму 3 млрд 649 млн грн, пассажирских – 2% или 71,97 млн грн (все выпущены в первом квартале).

Валовая прибыль КВСЗ за этот период выросла в 2,9 раза – до 812,36 млн грн, при этом от операционной деятельности получено 708,53 млн грн (в 3,7 раза больше).

По данным КВСЗ, за этот период им реализовано 2665 грузовых вагонов в Украине и за рубежом (в том числе 1399 – во втором квартале против 1266 в первом).

Кроме того, реализованы запасные части на сумму 108,840 млн грн против 217,05 млн грн за тот же период 2018 года, доход от предоставления услуг и другие доходы составили 207,46 млн грн против 102,23 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141765



П.С.
ЧП 2018 - 487,25 млн грн , тут 568 млн за 1 полугодие !!

За 1 полугодие 5 грн/акцию текущая цена около 13-14 грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:23

Re: Идеи: портфель

Есть шансы, что Крюковка двд выплатит? Хоть раз платили??
klokol
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:08

Re: Идеи: портфель

В этот году обещают выплатить дивиденды за 2018. Но попозже.
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
САНЯ
 
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