Договор дарения сделайтеGood Kid написав:Всем привет. Подскажите, как сейчас можно избавиться от SVGZ? Зависло 3000 бумаг из-за которых не могу счет закрыть.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:03
Re: Идеи: портфель
Договор дарения сделайте
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:58
Re: Идеи: портфель
Известно когда КВБЗ выплатит дивиденды?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:56
Телефон, по которому я два месяца назад узнавал информацию о дивидендах : 0536-76-96-06. Если желаете, позвоните.
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:23
Re: Идеи: портфель
Сенкс, позвонил, сказали, что ещё информации нет по выплате.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:31
В I полугодии за 2019 у "Центрэнерго" минус 1 млрд. 196 млн 783 тыс. грн.
Тушим свет
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