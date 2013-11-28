Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а решение Окружного административного суда Киева от 23 мая 2019 - без изменений, тем самым фактически подтвердив отмену санкций НКЦБФР в отношении "ТАСК-брокер", говорится в решении суда, текст которого обнародован 5 августа в Едином реестре судебных решений.



"Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции, действия ООО "ТАСК-брокер" прямо определены в законе №448/96-ВР как не подпадающие под признаки манипулирования ценами на фондовом рынке. Следовательно, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что постановление №723-ДП-Т от 27 декабря 2018 года является необоснованным, противоправным и подлежащим отмене", - говорится в постановлении суда.



Как сообщалось, 23 мая Окружной админсуд Киева принял решение об отмене постановления НКЦБФР от 27 декабря 2018 года о наложении 170 тыс. грн штрафа на компанию"ТАСК-брокер", однако комиссия не стала ждать этого решения и приостановила действие лицензии, чем фактически заблокировала работу компании.



Торговец ценными бумагами "ТАСК-брокер" написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с критикой деятельности НКЦБФР, которая 17 мая остановила действие его лицензий из-за неуплаты штрафа по обвинению в манипулировании на фондовом рынке.



"ТАСК-брокер" вместе с компанией по управлению активами "ТАСК-инвест" входит в инвестиционную группу "ТАСК", основанную в 2006 году на базе одноименной инвесткомпании, работающей на украинском рынке с 2002 года, Возглавляет группу Сергей Бродович.