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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2306230723082309

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.6 5 45
BAVL − 0,5 за акцію
22%
10
CEEN − 20
22%
10
DOEN − 50
7%
3
MHPC − 500
7%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
38%
17
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:03

Re: Идеи: портфель

Good Kid написав:Всем привет. Подскажите, как сейчас можно избавиться от SVGZ? Зависло 3000 бумаг из-за которых не могу счет закрыть.
Договор дарения сделайте
double-u
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:58

Re: Идеи: портфель

Известно когда КВБЗ выплатит дивиденды?
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:56

Телефон, по которому я два месяца назад узнавал информацию о дивидендах : 0536-76-96-06. Если желаете, позвоните.
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
САНЯ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:23

Re: Идеи: портфель

Сенкс, позвонил, сказали, что ещё информации нет по выплате.
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:31

http://www.centrenergo.com/ru/shareholders/annual/

В I полугодии за 2019 у "Центрэнерго" минус 1 млрд. 196 млн 783 тыс. грн.
Тушим свет :(
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:02

Суд подтвердил отмену санкций НКЦБФР к "ТАСК-брокер"

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а решение Окружного административного суда Киева от 23 мая 2019 - без изменений, тем самым фактически подтвердив отмену санкций НКЦБФР в отношении "ТАСК-брокер", говорится в решении суда, текст которого обнародован 5 августа в Едином реестре судебных решений.

"Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции, действия ООО "ТАСК-брокер" прямо определены в законе №448/96-ВР как не подпадающие под признаки манипулирования ценами на фондовом рынке. Следовательно, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что постановление №723-ДП-Т от 27 декабря 2018 года является необоснованным, противоправным и подлежащим отмене", - говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, 23 мая Окружной админсуд Киева принял решение об отмене постановления НКЦБФР от 27 декабря 2018 года о наложении 170 тыс. грн штрафа на компанию"ТАСК-брокер", однако комиссия не стала ждать этого решения и приостановила действие лицензии, чем фактически заблокировала работу компании.

Торговец ценными бумагами "ТАСК-брокер" написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с критикой деятельности НКЦБФР, которая 17 мая остановила действие его лицензий из-за неуплаты штрафа по обвинению в манипулировании на фондовом рынке.

"ТАСК-брокер" вместе с компанией по управлению активами "ТАСК-инвест" входит в инвестиционную группу "ТАСК", основанную в 2006 году на базе одноименной инвесткомпании, работающей на украинском рынке с 2002 года, Возглавляет группу Сергей Бродович.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:41

Мотор с 1 сентября переходит на 4-х дневку
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:17

"Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты" с Коломойским, – Витренко
НАК "Нафтогаз Украины" отказалась от идеи разделения активов ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

"Сейчас идея разделения "Укрнафты" между ее акционерами уже неактуальна", – сказал Витренко.

По словам топ-менеджера НАК, украинское правительство не подтвердило готовность способствовать реализации этого предложения.
"Стало очевидно, что разделение не решит всех проблем. Есть еще проблема "Укртатнафты". Это единственный НПЗ в стране, то есть проблема вертикальной интеграции. Плюс есть проблема старых долгов за газ, который "Укрнафта" добыла, поставила в систему "Укртрансгаза" и не получила за него ни копейки", – пояснил Витренко.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:45

Фондовый рынок ополчился против НКЦБФР

Объединения участников фондового и товарного рынков просят Президента не допустить уничтожения фондового рынка вследствие действий НКЦБФР

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/f ... iv-nktsbfr
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:08

GTS
Помню к Порошенко тоже обращались, но ответа вроде не последовало,посмотрим что будет на это раз.
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