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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:43
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reestr
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:45
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reestr
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:44
zzzzzz написав:GTS
Помню к Порошенко тоже обращались, но ответа вроде не последовало,посмотрим что будет на это раз.
Доброе утро.
Та я тоже помню. Остаётся только ждать и надеяться. Реакции пока никакой.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:49
reestr написав:
https://lb.ua/economics/2019/08/19/435095_sud_zakril_delo_bankrotstve.html
Ааааафигеть ))
UPD: Ща как приватизируют )))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:39
GTS
С такими долгами и впору приватизировать - дисконт почти два ярда
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joik
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:17
reestr написав:
https://www.ukrnafta.com/povidomlennya-pro-provedennya-pozachergovih-zagalnih-zboriv-akczioneriv-19.09.2019
Убрали пункт про выплату дивидендов.
Ничего интересного, вроде.
Поправьте меня если не так.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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