RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2307230823092310

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.7 5 46
BAVL − 0,5 за акцію
22%
10
CEEN − 20
22%
10
DOEN − 50
7%
3
MHPC − 500
7%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
39%
18
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:43

Ceen

https://lb.ua/economics/2019/08/19/4350 ... tstve.html
reestr
 
Повідомлень: 985
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:45

Unaf

https://www.ukrnafta.com/povidomlennya- ... 19.09.2019
reestr
 
Повідомлень: 985
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:44

  zzzzzz написав:GTS
Помню к Порошенко тоже обращались, но ответа вроде не последовало,посмотрим что будет на это раз.

Доброе утро.
Та я тоже помню. Остаётся только ждать и надеяться. Реакции пока никакой.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 27.10.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:49

  reestr написав:https://lb.ua/economics/2019/08/19/435095_sud_zakril_delo_bankrotstve.html

Ааааафигеть ))

UPD: Ща как приватизируют )))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 27.10.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:39

GTS
С такими долгами и впору приватизировать - дисконт почти два ярда
joik
 
Повідомлень: 81
З нами з: 24.07.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:17

  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/povidomlennya-pro-provedennya-pozachergovih-zagalnih-zboriv-akczioneriv-19.09.2019

Убрали пункт про выплату дивидендов.

Ничего интересного, вроде.

Поправьте меня если не так.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 27.10.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2307230823092310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 77499
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.