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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:43
Ceen
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:45
Unaf
Додано: Вів 20 сер, 2019 08:44
Доброе утро.
Та я тоже помню. Остаётся только ждать и надеяться. Реакции пока никакой.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 20 сер, 2019 08:49
Ааааафигеть ))
UPD: Ща как приватизируют )))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:39
GTS
С такими долгами и впору приватизировать - дисконт почти два ярда
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:17
Убрали пункт про выплату дивидендов.
Ничего интересного, вроде.
Поправьте меня если не так.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:57
Не так. С вчерашнего дня ничего не меняли в повестке.
Живите своим умом!
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:20
Мотор Сич
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прагне не допустити придбання китайською компанією українського підприємства "Мотор Січ".
Модели иногда преподносят сюрпризы.
Додано: Пон 26 сер, 2019 08:30
ЧП Аваль
7 месяцев - 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд )
6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,752 млрд )
5 месяцев - 1,95 млрд
4 месяца - 1,465 млрд
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,38 млрд )
Живите своим умом!
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