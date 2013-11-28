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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2307230823092310

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.7 5 50
BAVL − 0,5 за акцію
20%
10
CEEN − 20
24%
12
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
40%
20
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:43

Ceen

https://lb.ua/economics/2019/08/19/4350 ... tstve.html
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:45

Unaf

https://www.ukrnafta.com/povidomlennya- ... 19.09.2019
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:44

  zzzzzz написав:GTS
Помню к Порошенко тоже обращались, но ответа вроде не последовало,посмотрим что будет на это раз.

Доброе утро.
Та я тоже помню. Остаётся только ждать и надеяться. Реакции пока никакой.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:49

  reestr написав:https://lb.ua/economics/2019/08/19/435095_sud_zakril_delo_bankrotstve.html

Ааааафигеть ))

UPD: Ща как приватизируют )))
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:39

GTS
С такими долгами и впору приватизировать - дисконт почти два ярда
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:17

  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/povidomlennya-pro-provedennya-pozachergovih-zagalnih-zboriv-akczioneriv-19.09.2019

Убрали пункт про выплату дивидендов.

Ничего интересного, вроде.

Поправьте меня если не так.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:57

  GTS написав:
  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/povidomlennya-pro-provedennya-pozachergovih-zagalnih-zboriv-akczioneriv-19.09.2019

Убрали пункт про выплату дивидендов.

Ничего интересного, вроде.

Поправьте меня если не так.


Не так. С вчерашнего дня ничего не меняли в повестке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:20

Мотор Сич

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прагне не допустити придбання китайською компанією українського підприємства "Мотор Січ".

https://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%96%D1%87-%D0%B7%D0%BC%D1%96/a-50153550
Модели иногда преподносят сюрпризы.
ekantashivo
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 08:30

ЧП Аваль

7 месяцев - 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд )
6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,752 млрд )
5 месяцев - 1,95 млрд
4 месяца - 1,465 млрд
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,38 млрд )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:09

НАК "Нафтогаз Украины" предложила заложить в свой финансовый план 17,3 млрд грн для выплаты крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" за спорные 2,06 млрд куб. м газа в 2019 году.
Об этом говорится в пояснительной записке к финансовому плану "Нафтогаза" на 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Согласно пояснительной записке, проведение данной операции несущественно повлияет на денежный поток компании, но приведет к начислению дополнительных операционных расходов в сумме 17,3 млрд грн.

"Отображено проведение операций по заключению компанией договоров купли-продажи (поставки) природного газа с ПАО "Укрнафта" в объеме 2,06 млрд куб. м и заключения с АО "Укртрансгаз" договора займа природного газа в объеме 2,06 млрд куб. м. В целом проведение указанной операции несущественно повлияло на денежный поток компании, однако привело к начислению прочих операционных расходов в сумме 17,3 млрд. При этом, поскольку по результатам запланированной операции ПАО "Укрнефть" получит прибыль в сумме 9,7 млрд, то компания отразила 50% от этой прибыли в сумме 4,8 млрд в доходах от участия в капитале", – сказано в пояснительной записке.

"Нафтогаз" указывает, что данная операция может быть осуществлена после утверждения ее Кабинетом министров. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144931
Живите своим умом!
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