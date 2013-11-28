НАК "Нафтогаз Украины" предложила заложить в свой финансовый план 17,3 млрд грн для выплаты крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" за спорные 2,06 млрд куб. м газа в 2019 году. Об этом говорится в пояснительной записке к финансовому плану "Нафтогаза" на 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.
Согласно пояснительной записке, проведение данной операции несущественно повлияет на денежный поток компании, но приведет к начислению дополнительных операционных расходов в сумме 17,3 млрд грн.
"Отображено проведение операций по заключению компанией договоров купли-продажи (поставки) природного газа с ПАО "Укрнафта" в объеме 2,06 млрд куб. м и заключения с АО "Укртрансгаз" договора займа природного газа в объеме 2,06 млрд куб. м. В целом проведение указанной операции несущественно повлияло на денежный поток компании, однако привело к начислению прочих операционных расходов в сумме 17,3 млрд. При этом, поскольку по результатам запланированной операции ПАО "Укрнефть" получит прибыль в сумме 9,7 млрд, то компания отразила 50% от этой прибыли в сумме 4,8 млрд в доходах от участия в капитале", – сказано в пояснительной записке.