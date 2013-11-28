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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.7 5 50
BAVL − 0,5 за акцію
20%
10
CEEN − 20
24%
12
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
40%
20
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:04

Re: Идеи: портфель

Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:24

  lrs7719 написав:Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?

Были у меня осторожные надежды на 16 сентября, но похоже не оправдаются...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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