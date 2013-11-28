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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2308230923102311

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.6 5 51
BAVL − 0,5 за акцію
22%
11
CEEN − 20
24%
12
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:04

Re: Идеи: портфель

Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:24

  lrs7719 написав:Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?

Были у меня осторожные надежды на 16 сентября, но похоже не оправдаются...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:15

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?

Были у меня осторожные надежды на 16 сентября, но похоже не оправдаются...


Плохо конечно...Хоть бы какой то индикатив был...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:11

  lrs7719 написав:Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?

Ха-ха
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:49

Интернет трейдинг канул в лету очевидно только со звонка
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:03

joik
а есть какие твердые котировки по бумагам на каких то сайтах информационно? не про пфтс говорил..
когда то тройка котировки на сайте лет десять назад выставляла..как сейчас обстоят дела есть биржи нет..
vladislavlvov
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