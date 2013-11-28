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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:04
Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
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lrs7719
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:24
lrs7719 написав:
Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
Были у меня осторожные надежды на 16 сентября, но похоже не оправдаются...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 03 вер, 2019 09:15
Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
Были у меня осторожные надежды на 16 сентября, но похоже не оправдаются...
Плохо конечно...Хоть бы какой то индикатив был...
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lrs7719
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Додано: Вів 03 вер, 2019 10:11
lrs7719 написав:
Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
Ха-ха
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Вів 03 вер, 2019 10:49
Интернет трейдинг канул в лету очевидно только со звонка
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joik
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:03
joik
а есть какие твердые котировки по бумагам на каких то сайтах информационно? не про пфтс говорил..
когда то тройка котировки на сайте лет десять назад выставляла..как сейчас обстоят дела есть биржи нет..
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vladislavlvov
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