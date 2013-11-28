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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:04
Re: Идеи: портфель
Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
Додано: Вів 03 вер, 2019 07:24
Были у меня осторожные надежды на 16 сентября, но похоже не оправдаются...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 03 вер, 2019 09:15
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:11
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:03
joik
а есть какие твердые котировки по бумагам на каких то сайтах информационно? не про пфтс говорил..
когда то тройка котировки на сайте лет десять назад выставляла..как сейчас обстоят дела есть биржи нет..
Додано: Сер 04 вер, 2019 03:11
Предложение о сотрудничестве
Всех приветствую! Давно меня здесь не было. Занимался исследованием. Отбросил полностью весь классический ТА. С нуля составил полную аксиоматику базовых свойств рынка. Реализовал уникальные фундаментальные алгоритмы, которые не отстают.
Выглядит это вот так (показаны только несколько индикаторов типа "фрактал", а всего разных индикаторов в инструментарии больше десятка):
Целевые кривые (динамический прогноз) работают так:
Немного описал это здесь:
Может кто подскажет, где найти инвестора? Готов поделиться процентом от прибыли.
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