lrs7719 написав:Коллеги, а какие новости по УБе? Что то планируют запускать ?
Были у меня осторожные надежды на 16 сентября, но похоже не оправдаются...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
joik а есть какие твердые котировки по бумагам на каких то сайтах информационно? не про пфтс говорил.. когда то тройка котировки на сайте лет десять назад выставляла..как сейчас обстоят дела есть биржи нет..
Всех приветствую! Давно меня здесь не было. Занимался исследованием. Отбросил полностью весь классический ТА. С нуля составил полную аксиоматику базовых свойств рынка. Реализовал уникальные фундаментальные алгоритмы, которые не отстают.
Выглядит это вот так (показаны только несколько индикаторов типа "фрактал", а всего разных индикаторов в инструментарии больше десятка):
Целевые кривые (динамический прогноз) работают так:
vladislavlvov написав:joik а есть какие твердые котировки по бумагам на каких то сайтах информационно? не про пфтс говорил.. когда то тройка котировки на сайте лет десять назад выставляла..как сейчас обстоят дела есть биржи нет..
ха-ха
да и тройки уже давно нет
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
vladislavlvov написав:joik а есть какие твердые котировки по бумагам на каких то сайтах информационно? не про пфтс говорил.. когда то тройка котировки на сайте лет десять назад выставляла..как сейчас обстоят дела есть биржи нет..
ха-ха
да и тройки уже давно нет
как могут быть котировки если нет рынка нет площадок так простой ОВДПшный загон